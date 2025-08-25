Під Токмаком Сили оборони України уразили російський потяг. Після цього окупанти намагалися його відтягнути, але зазнали ще більших втрат. Ситуація з логістикою на напрямку у ворога залишається складною.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що після удару по потягу під Токмаком росіяни протягом двох діб не могли підійти до нього. Вони розуміли, що там панують українські дрони.

Після удару залізниця завмерла

Пізніше окупанти довго розмірковували, як рятувати те, що залишилось від потягу, адже спочатку по ньому був завданий удар, а потім щодня там залишалися певні цистерни, які Сили оборони підпалювали.

Залізниця стоїть. Якраз стоїть цей потяг, між Волновахою, Мелітополем, і Жанкоєм. Тобто, просто мертва гілка,

– сказав Петро Андрющенко.

Він додав, що росіяни потім наважилися і вигнали ремонтний потяг, але в результаті втратили два тепловози та сам ремонтний потяг. Тепер його ще треба витягувати та відтягувати. У них залишився лише один ремонтний потяг, на якому можна проводити ремонт і розтягувати ці потяги. Вони дивляться на те, що стоїть спалене, бачать, що у них лише один потяг, і розуміють, що робити. А робити щось треба.

Це дуже яскраво демонструє, що на довгий час логістиці по залізниці, по Запорізькому напрямку гаплик. Коли навіть вони розтягнуть, коли навіть вони зможуть відремонтувати все це займе час. Буде велике питання, як ганяти потяги,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що проміжок часу між потягами, які постраждали минулого разу, і тими, що знову наважилися їхати повноцінним складом, становить понад три тижні. Тобто тоді пошкодження були значно менші, умовно кажучи. А зараз вони довго роздумуватимуть, що з цим робити, тому потяг стоїть.

Він також зазначив, що було б добре, якби ЗСУ "зруйнували". Волноваський вузол. Він сказав, що, якби Донецький напрям запозичив досвід Запорізького, це могло б суттєво погіршити логістику ворога.

Як функціонує логістика?

На сьогодні основна гілка – це Ростовська область, Іловайськ. Між Донецьком і Макіївкою є велика залізнична база, де вантажі розвантажуються та завантажуються.

Наступна велика база, яка по суті є основною, – це Волноваський вузол. Потяги прибувають на Волноваху, де їх розвантажують або перевантажують, після чого вони прямують безпосередньо до Мелітополя, Токмака або Джанкоя. Саме по цій гілці було зупинено останній потяг.

Росії буде дуже складно організувати залізничне постачання на Донецькому напрямку, якщо зруйнувати Волноваський вузол або знищити максимальну кількість тепловозів (бо більшість із них не електрифіковані). Щодня потяги відправляються регулярно, відомий час відправлення.

Він пояснив, що до логістичних маршрутів додалися Ростовська область і Кубань. Ударами ЗСУ по залізниці можна порушити логістику противника. Хоча логічніше було б починати з українського боку, рухаючись у бік Росії або якимось зустрічним шляхом.

