Очень болезненный вопрос: почему заявления Британии и США о передаче Китаем оружия разошлись

В Великобритании сообщили, что Китай может готовиться к поставке России летального оружия, которое та будет использовать в войне против Украины. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что у их разведки нет фактов, подтверждающих это.

Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский рассказал 24 Каналу, почему позиции Великобритании и Соединенных Штатов Америки разные. Он добавил, что в Белом доме стараются не обострять конфликт, который может быть выгоден авторитарным странам.

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"Это та же история о регулировании эскалации (нападение России на Украину – 24 Канал), или под контролем она. Для Салливана это очень болезненный вопрос", – подчеркнул он.

США пытаются урегулировать ситуацию в мире

Соединенные Штаты Америки пытаются сдерживать страны, которые потенциально могут наращивать свои силы для разрушения глобального мира, чтобы изменить вектор влияния в мире.

В США хотят не позволить объединить силы между авторитарными странами, где была бы вовлечена Россия, Китай, Иран или Северная Корея,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

В Вашингтоне не делают слишком громких заявлений о поставках Китая оружия в Россию, чтобы не усилить влияние Пекина в мировой политике. По мнению политолога, советник по вопросам безопасности США Салливан понимает, что он влияет на мировую безопасность, поэтому его позиция достаточно осторожна.

Путин недавно посетил Китай: что известно

Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он начал "неформальные переговоры".

На встрече Путин и Си Цзиньпин официально подписали ряд документов об углублении сотрудничества. Аналитики Института изучения войны считают, что основной целью визита Путина были новые договоренности по поддержке России в затяжной войне против Украины.

Кремлевский диктатор вместе с большой делегацией прибыл в Китай для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Они обсудят вопросы Украины, Азии, энергетики и торговли, подтверждая стратегическое партнерство между Россией и Китаем. Российская делегация насчитывала до 100 человек.