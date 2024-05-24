Дуже болісне питання: чому заяви Британії та США щодо передачі Китаєм зброї розійшлися

У Великій Британії повідомили, що Китай може готуватись до постачання Росії летальної зброї, яку та використовуватиме у війні проти України. Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що у їхньої розвідки немає фактів, що підтверджують це.

Політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський розповів 24 Каналу, чому позиції Великої Британії та Сполучених Штатів Америки різні. Він додав, що у Білому домі намагаються не загострювати конфлікт, який може бути вигідний авторитарним країнам.

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"Це та ж історія про регулювання ескалації (напад Росії на Україну – 24 Канал), чи під контролем вона. Для Саллівана це дуже болісне питання", – наголос він.

США намагаються врегулювати ситуацію у світі

Сполучені Штати Америки намагаються стримувати країни, які потенційно можуть нарощувати свої сили для руйнування глобального миру, щоб змінити вектор впливу у світі.

У США хочуть не дозволити об'єднати сили між авторитарними країнами, де була б залучена Росія, Китай, Іран чи Північна Корея,

– зауважив Дмитро Шеренговський.

У Вашингтоні не роблять надто гучних заяв щодо постачання Китаю зброї до Росії, щоб не посилити вплив Пекіну у світовій політиці. На думку політолога, радник з питань безпеки США Салліван розуміє, що він впливає на світову безпеку, тому його позиція достатньо обережна.

Путін нещодавно відвідав Китай: що відомо

Владімір Путін 16 травня прибув до Китаю з офіційним візитом. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він розпочав "неформальні перемовини".

На зустрічі Путін та Сі Цзіньпін офіційно підписали низку документів про поглиблення співпраці. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що основною метою візиту Путіна були нові домовленості щодо підтримки Росії в затяжній війні проти України.

Кремлівський диктатор разом із великою делегацією прибув до Китаю для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вони обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі, підтверджуючи стратегічне партнерство між Росією та Китаєм. Російська делегація налічувала до 100 осіб.