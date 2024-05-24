Дуже болісне питання: чому заяви Британії та США щодо передачі Китаєм зброї розійшлися
У Великій Британії повідомили, що Китай може готуватись до постачання Росії летальної зброї, яку та використовуватиме у війні проти України. Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що у їхньої розвідки немає фактів, що підтверджують це.
Політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський розповів 24 Каналу, чому позиції Великої Британії та Сполучених Штатів Америки різні. Він додав, що у Білому домі намагаються не загострювати конфлікт, який може бути вигідний авторитарним країнам.
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"Це та ж історія про регулювання ескалації (напад Росії на Україну – 24 Канал), чи під контролем вона. Для Саллівана це дуже болісне питання", – наголос він.
США намагаються врегулювати ситуацію у світі
Сполучені Штати Америки намагаються стримувати країни, які потенційно можуть нарощувати свої сили для руйнування глобального миру, щоб змінити вектор впливу у світі.
У США хочуть не дозволити об'єднати сили між авторитарними країнами, де була б залучена Росія, Китай, Іран чи Північна Корея,
– зауважив Дмитро Шеренговський.
У Вашингтоні не роблять надто гучних заяв щодо постачання Китаю зброї до Росії, щоб не посилити вплив Пекіну у світовій політиці. На думку політолога, радник з питань безпеки США Салліван розуміє, що він впливає на світову безпеку, тому його позиція достатньо обережна.Зверніть увагу! Попри санкції, Росія продовжує виробляти нове озброєння за підтримки інших країн, зокрема й Китаю. Згідно з розслідуванням, з початку повномасштабного вторгнення Пекін постачає Москві десятки тисяч елементів військового озброєння. З червня 2022 по червень 2023 року експорт китайських товарів до Росії, які можуть використовуватися у військовій сфері, зріс у понад три рази.
Путін нещодавно відвідав Китай: що відомо
- Владімір Путін 16 травня прибув до Китаю з офіційним візитом. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він розпочав "неформальні перемовини".
- На зустрічі Путін та Сі Цзіньпін офіційно підписали низку документів про поглиблення співпраці. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що основною метою візиту Путіна були нові домовленості щодо підтримки Росії в затяжній війні проти України.
- Кремлівський диктатор разом із великою делегацією прибув до Китаю для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вони обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі, підтверджуючи стратегічне партнерство між Росією та Китаєм. Російська делегація налічувала до 100 осіб.