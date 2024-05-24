Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский рассказал 24 Каналу, почему позиции Великобритании и Соединенных Штатов Америки разные. Он добавил, что в Белом доме стараются не обострять конфликт, который может быть выгоден авторитарным странам.

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"Это та же история о регулировании эскалации (нападение России на Украину – 24 Канал), или под контролем она. Для Салливана это очень болезненный вопрос", – подчеркнул он.

США пытаются урегулировать ситуацию в мире

Соединенные Штаты Америки пытаются сдерживать страны, которые потенциально могут наращивать свои силы для разрушения глобального мира, чтобы изменить вектор влияния в мире.

В США хотят не позволить объединить силы между авторитарными странами, где была бы вовлечена Россия, Китай, Иран или Северная Корея,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

В Вашингтоне не делают слишком громких заявлений о поставках Китая оружия в Россию, чтобы не усилить влияние Пекина в мировой политике. По мнению политолога, советник по вопросам безопасности США Салливан понимает, что он влияет на мировую безопасность, поэтому его позиция достаточно осторожна.

Обратите внимание! Несмотря на санкции, Россия продолжает производить новое вооружение при поддержке других стран, в том числе и Китая. Согласно расследованию, с начала полномасштабного вторжения Пекин поставляет Москве десятки тысяч элементов военного вооружения. С июня 2022 по июнь 2023 года экспорт китайских товаров в Россию, которые могут использоваться в военной сфере, вырос более чем в три раза.

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