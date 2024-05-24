Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский рассказал 24 Каналу, почему позиции Великобритании и Соединенных Штатов Америки разные. Он добавил, что в Белом доме стараются не обострять конфликт, который может быть выгоден авторитарным странам.
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"Это та же история о регулировании эскалации (нападение России на Украину – 24 Канал), или под контролем она. Для Салливана это очень болезненный вопрос", – подчеркнул он.
США пытаются урегулировать ситуацию в мире
Соединенные Штаты Америки пытаются сдерживать страны, которые потенциально могут наращивать свои силы для разрушения глобального мира, чтобы изменить вектор влияния в мире.
В США хотят не позволить объединить силы между авторитарными странами, где была бы вовлечена Россия, Китай, Иран или Северная Корея,
– отметил Дмитрий Шеренговский.
В Вашингтоне не делают слишком громких заявлений о поставках Китая оружия в Россию, чтобы не усилить влияние Пекина в мировой политике. По мнению политолога, советник по вопросам безопасности США Салливан понимает, что он влияет на мировую безопасность, поэтому его позиция достаточно осторожна.
Путин недавно посетил Китай: что известно
- Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он начал "неформальные переговоры".
- На встрече Путин и Си Цзиньпин официально подписали ряд документов об углублении сотрудничества. Аналитики Института изучения войны считают, что основной целью визита Путина были новые договоренности по поддержке России в затяжной войне против Украины.
- Кремлевский диктатор вместе с большой делегацией прибыл в Китай для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Они обсудят вопросы Украины, Азии, энергетики и торговли, подтверждая стратегическое партнерство между Россией и Китаем. Российская делегация насчитывала до 100 человек.