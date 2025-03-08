Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что известно о подводной лодке КНДР

Государственные СМИ КНДР обнародовали фото на которых изображена "стратегическая управляемая ракетная подводная лодка с ядерной энергетической установкой".

Сообщается, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил главные верфи, где строятся военные корабли.

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) не предоставило конкретных деталей относительно подводной лодки, но отметило, что Ким Чен Ын был проинформирован о ходе ее строительства.

Эксперт по подводным лодкам, профессор университета Ханян в Сеуле Мун Гин Сик, считает, что этот корабль, вероятно, имеет водоизмещение 6 – 7 тысяч тонн и может нести около 10 ракет.

Он отметил, что использование термина "стратегические управляемые ракеты" свидетельствует о том, что подводная лодка может быть оснащена ядерным оружием.

Это будет серьезная угроза для нас и США,

– отметил Мун.

Когда началась разработка подводной лодки

Атомная подводная лодка входила в перечень передовых вооружений, которые Ким Чен Ин пообещал разработать на большой политической конференции 2021 года, как ответ на "растущие военные угрозы со стороны США".

Какие еще передовые виды вооружений обещал разработать Ким Чен Ин:

межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе;

гиперзвуковое вооружение;

спутники-шпионы;

многоголовочные ракеты.

С тех пор Северная Корея активно проводит испытания этих видов вооружений.

Согласно информации издания, усиление способности Пхеньяна запускать ракеты из-под воды вызывает беспокойство, поскольку такие пуски трудно обнаружить заранее.

Возникают вопросы, как Северная Корея, которая находится под строгими санкциями и имеет ограниченные ресурсы, смогла получить технологии для создания атомной подводной лодки.

Мун считает, что КНДР могла получить помощь от России в разработке ядерного реактора для подводной лодки в обмен на поставку обычных вооружений и отправку войск для поддержки войны России против Украины.

Напомним, что в конце февраля разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР перебросила подкрепление в Россию для войны против Украины. Однако точное количество бойцов, которых было отправлено дополнительно, неизвестно.