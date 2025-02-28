Это якобы должно обеспечить наиболее эффективную оборону страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Заметим, что испытания провели в среду, 26 февраля.

Смотрите также Ограбление века: как хакеры КНДР воруют миллиарды крипты для финансирования ракет и оружия

Что известно о решении КНДР

СМИ сообщают, что КНДР с помощью соответствующих испытаний стремится "предупредить врагов, которые серьезно нарушают среду безопасности и способствуют эскалации конфронтации". Также это должно продемонстрировать "готовность различных средств ядерных операций" страны.

То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР – постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению,

– цитирует агентство лидера КНДР.

Запуск, согласно обнародованной информации осуществили 26 февраля над водами у западного побережья Корейского полуострова. Уже в пятницу, 28 февраля, войска Южной Кореи заявили о признаках подготовки КНДР к ракетному запуску и отслеживали несколько крылатых ракет.

Напомним, еще в сентябре 2024 года северокорейский диктатор заявлял, что Пхеньян развивает ядерные силы, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии". Такой политикой северокорейский диктатор хочет обеспечить "безопасность государства".