Це нібито має забезпечити найбільш ефективну оборону країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зауважимо, що випробування провели у середу, 26 лютого.

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Що відомо про рішення КНДР

ЗМІ повідомляють, що КНДР за допомогою відповідних випробувань прагне "попередити ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки й сприяють ескалації конфронтації". Також це має продемонструвати "готовність різних засобів ядерних операцій" країни.

Те, що гарантується потужною ударною здатністю, є найдосконалішим стримуванням і обороноздатністю. Відповідальна місія та обов'язок ядерних збройних сил КНДР – постійно захищати національний суверенітет і безпеку надійним ядерним щитом, підвищуючи боєготовність ядерних сил і повну готовність до їх застосування,

– цитує агентство лідера КНДР.

Запуск, згідно з оприлюдненою інформацією здійснили 26 лютого над водами біля західного узбережжя Корейського півострова. Вже у п'ятницю, 28 лютого, війська Південної Кореї заявили про ознаки підготовки КНДР до ракетного запуску та відстежували кілька крилатих ракет.

Нагадаємо, ще у вересні 2024 року північнокорейський диктатор заявляв, що Пхеньян розбудовує ядерні сили, щоб збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії". Такою політикою північнокорейський диктатор хоче забезпечити "безпеку держави".