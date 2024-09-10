Про це він сказав у понеділок, 9 вересня, у своїй промові з нагоди річниці заснування КНДР. Він закликав "більш ретельно підготувати ядерний потенціал і свою готовність використовувати його належним чином у будь-який момент".

Дивіться також Путін подарував Кім Чен Ину породистих коней як оплату за снаряди з КНДР, – The Times

КНДР боїться загрози з боку США

Кім Чен Ин заявив, що КНДР потребує потужної військової присутності, щоб протистояти "різним загрозам" від США та їхніх союзників.

Він вважає, що Північна Корея нібито стикається з "серйозною загрозою" від ядерного військового блоку в регіоні під керівництвом Штатів.

Заступник міністра оборони Південної Кореї з питань політики Чо Чанг Ре та його американські та японські колеги у вівторок (10 вересня – 24 Канал) засудили нещодавню диверсифікацію Пхеньяном ядерних систем доставки, випробування та запуски кількох балістичних ракет,

– додали у Reuters.

На цій зустрічі представники Південної Кореї, Японії та США зобов'язалися зміцнювати тристоронню співпрацю між країнами для забезпечення миру в регіоні, зокрема, шляхом стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї. Також вони домовилися провести військові навчання.