Об этом он сказал в понедельник, 9 сентября, в своей речи по случаю годовщины основания КНДР. Он призвал "более тщательно подготовить ядерный потенциал и свою готовность использовать его должным образом в любой момент".

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КНДР боится угрозы со стороны США

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нуждается в мощном военном присутствии, чтобы противостоять "различным угрозам" от США и их союзников.

Он считает, что Северная Корея якобы сталкивается с "серьезной угрозой" от ядерного военного блока в регионе под руководством Штатов.

Заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам политики Чо Чанг Рэ и его американские и японские коллеги во вторник (10 сентября – 24 Канал) осудили недавнюю диверсификацию Пхеньяном ядерных систем доставки, испытания и запуски нескольких баллистических ракет,

– добавили в Reuters.

На этой встрече представители Южной Кореи, Японии и США обязались укреплять трехстороннее сотрудничество между странами для обеспечения мира в регионе, в частности, путем сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Также они договорились провести военные учения.