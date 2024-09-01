Згідно з інформацією ветеринарної служби Приморського краю – російського регіону, який має залізничне сполучення з Північною Кореєю, наприкінці серпня через сухопутний кордон Росії і КНДР перевезли 24 коней – 19 жеребців і п'ять кобил.

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Путін обміняв коней на снаряди

Журналісти з посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомили, що нова партія коней була передана Кім Чен Ину як частина оплати за артилерійські боєприпаси, які отримала російська армія для застосування в Україні.

Кім Чен Ин отримав нову партію коней із Росії, що стало новою ознакою зростання зближення між північнокорейським лідером і Путіним,

– йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що орловський рисак – це улюблена порода коней Кім Чен Ина. Саме на таких конях він зазвичай постає на пропагандистських фото і відео. У 2022 році до Північної Кореї з Росії також відправляли 30 коней цієї породи.

До слова, раніше південнокорейський депутат з посиланням на звіт військової розвідки заявив, що, ймовірно, із середини 2022 року Москва отримала від КНДР понад 13 тисяч контейнерів з озброєнням. За його словами, у відповідних контейнерах могло бути 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських боєприпасів.