Політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський розповів 24 Каналу, чому позиції Великої Британії та Сполучених Штатів Америки різні. Він додав, що у Білому домі намагаються не загострювати конфлікт, який може бути вигідний авторитарним країнам.

Дивіться також У Китаї зробили цинічну заяву після звинувачень у військовій допомозі Росії

"Це та ж історія про регулювання ескалації (напад Росії на Україну – 24 Канал), чи під контролем вона. Для Саллівана це дуже болісне питання", – наголос він.

США намагаються врегулювати ситуацію у світі

Сполучені Штати Америки намагаються стримувати країни, які потенційно можуть нарощувати свої сили для руйнування глобального миру, щоб змінити вектор впливу у світі.

У США хочуть не дозволити об'єднати сили між авторитарними країнами, де була б залучена Росія, Китай, Іран чи Північна Корея,

– зауважив Дмитро Шеренговський.

У Вашингтоні не роблять надто гучних заяв щодо постачання Китаю зброї до Росії, щоб не посилити вплив Пекіну у світовій політиці. На думку політолога, радник з питань безпеки США Салліван розуміє, що він впливає на світову безпеку, тому його позиція достатньо обережна.

Зверніть увагу! Попри санкції, Росія продовжує виробляти нове озброєння за підтримки інших країн, зокрема й Китаю. Згідно з розслідуванням, з початку повномасштабного вторгнення Пекін постачає Москві десятки тисяч елементів військового озброєння. З червня 2022 по червень 2023 року експорт китайських товарів до Росії, які можуть використовуватися у військовій сфері, зріс у понад три рази.

Путін нещодавно відвідав Китай: що відомо