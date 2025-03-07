Про це пише 24 Канал з посиланням на власну кореспондентку у Варшаві.

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Польща відмовляється від двох конвенцій

Після відповідних кроків та висновку Міністерства оборони Дональд Туск рекомендуватиме вийти з двох світових конвенцій про зброю. Прем'єр-міністр пояснив цю пропозицію тим, що всі країни, які перебувають на східному фланзі НАТО, володіють касетними боєприпасами і протипіхотними мінами.

Я попросив міністра національної оборони представити висновок, і я буду рекомендувати позитивний висновок, щоб Польща вийшла з Оттавської конвенції і, можливо, Дублінської конвенції,

– сказав Дональд Туск.

Зазначимо, Оттавська конвенція, яку Польща підписала в 1997 році, забороняє використання та накопичення протипіхотних мін. Дублінська конвенція, розроблена 2008 року, забороняє використання, передачу та накопичення касетних боєприпасів.

Додамо, що 7 березня президент Польщі Анджей Дуда запропонував внести поправки до Конституції Польщі. Він вважає, що обов'язкові оборонні витрати мають бути закріплені на правовому рівні.

Я вирішив підготувати й подав сьогодні спікеру парламенту поправку до Конституції, яка передбачає 4% видатків на оборону від ВВП, аби була гарантія того, що ці витрати дійсно будуть реалізовані в нашій країні, і безпека зміцнювалась,

– зазначив президент Польщі.

Дуда позитивно оцінює інвестиції Польщі в оборону за останні десятиліття. Він зазначив, що для Варшави сталий мир означає те, що Росія ні на кого не нападатиме в майбутньому.