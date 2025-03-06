Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Заява була зроблена на полях Спеціального європейського саміту.

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Що Туск думає про зміцнення Європи

Дональд Туск зазначив, що настав день, коли все може змінитися у питанні рішучості Європи у справі озброєнь, збройової промисловості і прийняття виклику, який Росія нав'язала усьому світу. Він зазначив, що розмови про зміцнення Європи велися вже довго.

Але сьогодні все змінилося. Я маю на увазі як пропозиції Єврокомісії, так і рішучість усіх моїх співрозмовників в Парижі, Лондоні, вчора. Всі налаштовані рішуче, щоб прийняти цей виклик,

– сказав Туск

Прем'єр Польщі додав, що війна в Україні, нова політика Білого дому та передусім розпочата Росією гонка озброєнь ставлять перед Європою нові виклики. За його словами, Європа має відповісти – і мусить виграти.

"Я переконаний, що Росія програє гонку озброєнь. Так, як Радянський союз програв подібну гонку озброєнь з тридцять років тому", – наголосив політик.

Як зазначив Туск, перемога у гонці озброєнь дозволить уникнути конфлікту ширшого масштабу. Зараз Європа готова до старту щодо безпеки, готова швидше, мудріше, ефективніше озброюватися, ніж Росія.

Водночас Туск наголошує, що сьогодні немає приводів бути надто оптимістичними. "Але я переконаний, що це поворотний момент, коли Європа зрозуміла, яка відповідальність лежить на ній", – додав він.