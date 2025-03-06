Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Як проходитиме візит Зеленського у Брюссель

Володимир Зеленський прийняв запрошення президента Євроради Антоніу Кошти та буде фізично присутній у Брюсселі на саміті лідерів ЄС 6 березня.

Програма Зеленського у Брюсселі почнеться із зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, плануються у тому числі заяви для ЗМІ.

Близько 12 години ранку Володимир Зеленський переміститься до будівлі, де проходять зустрічі Євроради, та зустрінеться з президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після того починається позачергове засідання лідерів Євросоюзу, де Зеленський також бере участь.

Вже після цього планується зустріч Зеленського з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, аудієнція з королем Бельгії Філіпом та зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.

Які плани має Європа на нинішній саміт

Лідери Європи збираються, аби обговорити майбутнє України на тлі максималістської вимоги Трампа якнайшвидше укласти угоду про припинення війни Росії, пише Euronews.

Вони спробують спрогнозувати єдність і рішучість у своїй колективній підтримці України та дадуть відповідь на деякі з найбільш нагальних питань, наприклад, які гарантії безпеки може дозволити собі надати ЄС, скільки додаткових грошей він готовий виділити та як далеко він може піти, щоб компенсувати відсутність Америки.

Також на саміті може обговорюватися питання про призначення спеціального представника Європи на переговорах, хоча на даному етапі короткого списку імен, швидше за все, не буде. У проєкті висновків також згадується спільний фонд, запропонований Верховним представником Каєю Каллас для швидкого збільшення летальних і нелетальних поставок в Україну. Однак, ймовірно, Угорщина накладе на нього вето.