Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу, що цитує високопоставленого офіційного представника ЄС. Це буде перше обговорення перспектив й можливостей миротворчих зусиль у подібному форматі.

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Що відомо про саміт

Оскільки майбутня мирна угода потребуватиме гарантій безпеки, у ЄС розглянуть, яким може бути його залучення до цього процесу. Представник назвав 2 ключові елементи обговорення:

збільшення підтримки, зокрема для ЗСУ, аби Україна була здатна оборонятися у випадку нової агресії Росії;

що саме ЄС готовий зробити, аби розгорнути місії "на землі" для підтримки України.

Навколо цього відбудуться дебати. Тому поки було б передчасним обговорювати деталі. Наразі ми не маємо мирної угоди, ми не маємо припинення вогню, ми навіть поки не маємо переговорів про припинення вогню,

– розповіло джерело.

Окрім того, там наголосили – у зв’язку з позицією США контекст змінився, тож серед країн-членів ЄС, а також серед партнерів, які не входять до союзу, було багато тих, хто підтвердили готовність взяти участь.

За результатами Спеціального саміту в п'ятницю, уранці 7 березня, президент Європейської Ради разом із президенткою Європейської комісії та високою представницею ЄС проведуть телеконференцію.

Зеленський підтвердив свою участь

У вечірньому зверненні 5 березня президент України повідомив про необхідність "відновлення руху на європейському напрямку", зокрема євроінтеграції. Ідеться про кластери в процесі перемовин щодо вступу.

Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі,

– розповів президент.

Нагадаємо, анонсували саміт ще 24 лютого, в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Його скликав голова Європейської ради Антоніу Кошта, оскільки ЄС "готовий зробити все можливе для своєї безпеки".