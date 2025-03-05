Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа, цитирующего высокопоставленного официального представителя ЕС. Это будет первое обсуждение перспектив и возможностей миротворческих усилий в подобном формате.

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Что известно о саммите

Поскольку будущее мирное соглашение потребует гарантий безопасности, в ЕС рассмотрят, каким может быть его привлечение к этому процессу. Представитель назвал 2 ключевых элемента обсуждения:

увеличение поддержки, в частности для ВСУ, чтобы Украина была способна обороняться в случае новой агрессии России;

что именно ЕС готов сделать, чтобы развернуть миссии "на земле" для поддержки Украины.

Вокруг этого состоятся дебаты. Поэтому пока было бы преждевременным обсуждать детали. Сейчас мы не имеем мирного соглашения, мы не имеем прекращения огня, мы даже пока не имеем переговоров о прекращении огня,

– рассказал источник.

Кроме того, там отметили – в связи с позицией США контекст изменился, поэтому среди стран-членов ЕС, а также среди партнеров, которые не входят в союз, было много тех, кто подтвердили готовность принять участие.

По результатам Специального саммита в пятницу, утром 7 марта, президент Европейского Совета вместе с президентом Европейской комиссии и высокой представительницей ЕС проведут телеконференцию.

Зеленский подтвердил свое участие

В вечернем обращении 5 марта президент Украины сообщил о необходимости "возобновления движения на европейском направлении", в частности евроинтеграции. Речь идет о кластерах в процессе переговоров о вступлении.

Много международной работы сегодня – я говорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии и Словении, также говорил с канцлером Германии. Спасибо за поддержку. Мы готовимся к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе,

– рассказал президент.

Напомним, анонсировали саммит еще 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Его созвал председатель Европейского совета Антониу Кошта, поскольку ЕС "готов сделать все возможное для своей безопасности".