Пострадал газопровод и возникли пожары: россияне атаковали Днепропетровскую область
- Российская армия атаковала Днепропетровскую область, применив 18 беспилотников и две ракеты, что повлекло пожары и повреждения инфраструктуры.
- Во время атак пострадал 48-летний мужчина, повреждены пять частных домов, пять хозяйственных построек, авто, газопровод и линии электропередач.
Российская армия за сутки нанесла несколько атак по Днепропетровской области. Враг применил 18 беспилотников и две ракеты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Сергея Лысака.
Что известно об обстреле Днепропетровской области?
За сутки силы ПВО сбивали вражеское вооружение над областью. К сожалению, атака не прошла без последствий. В ОВА отметили, что в нескольких общинах пострадали люди и повреждена инфраструктура.
Так в Юрьевской громаде Павлоградского района вражеские беспилотники вызвали несколько пожаров. В результате этого пострадал 48-летний мужчина.
В Никопольской громаде БПЛА и российская артиллерия били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. Там повреждены пять частных домов, пять хозяйственных построек, авто, газопровод и линии электропередач.
В Синельниковском районе удары дронов вызвали пожары в Межевской и Покровской громадах. Во время атаки были изуродованы два предприятия и газопровод.
Кроме этого в Царичанской громаде российские беспилотники повредили частный дом. Обломки задели линию электропередач.
Последствия российских атак по Днепропетровской области / Фото ОВА
Что известно о массированной атаке по Украине утром 21 августа?
Утренняя массированная атака нанесла серьезные последствия во Львове, Мукачево и других украинских городах. Во Львове россияне атаковали ракетой на жилой район. Взрывная волна повредила десятки домов. Известно, что один человек погиб, а еще по меньшей мере три – получили ранения.
В Мукачево в результате атаки произошел пожар и разрушены складские помещения. 12 жителей были травмированы, однако их количество может расти.
Также взрывы утром раздавались в Сумах, Луцке, Ровно и Запорожье.
Силы ПВО сбили 577 воздушных целей из 614. Среди уничтоженного вооружения есть 546 дронов, ракеты "Кинжал", Х-101 и "Калибр".