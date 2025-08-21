Російська армія за добу завдала кількох атак по Дніпропетровській області. Ворог застосував 18 безпілотників та дві ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Що відомо про обстріл Дніпропетровської області?

За добу сили ППО збивали вороже озброєння над областю. На жаль, атака не минулася без наслідків. В ОВА зазначили, що в кількох громадах постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру.

Так у Юр'ївській громаді Павлоградського району ворожі безпілотники спричинили кілька пожеж. Унаслідок цього постраждав 48-річний чоловік.

У Нікопольській громаді БпЛА та російська артилерія били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Там пошкоджені п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, газогін і лінії електропередач.

У Синельниківському районі удари дронів спричинили пожежі в Межівській і Покровській громадах. Під час атаки було понівечено два підприємства та газогін.

Окрім цього в Царичанській громаді російські безпілотники ушкодили приватну оселю. Уламки зачепили лінію електропередач.

Наслідки російських атак по Дніпропетровщині / Фото ОВА

Що відомо про масовану атаку по Україні зранку 21 серпня?

Ранкова масована атака завдала серйозних наслідків у Львові, Мукачево та інших українських містах. У Львові росіяни атакували ракетою житловий район. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. Відомо, що одна людина загинула, а ще щонайменше три – дістали поранення.

У Мукачево внаслідок атаки сталася пожежа та зруйновано складські приміщення. 12 жителів було травмовано, однак їхня кількість може зростати.

Також вибухи зранку лунали в Сумах, Луцьку, Рівному та Запоріжжі.

Сили ППО збили 577 повітряних цілей із 614. Серед знищеного озброєння є 546 дронів, ракети "Кинджал", Х-101 і "Калібр".