Постраждав газогін і виникли пожежі: росіяни атакували Дніпропетровську область
- Російська армія атакувала Дніпропетровську область, застосувавши 18 безпілотників та дві ракети, що спричинило пожежі та пошкодження інфраструктури.
- Під час атак постраждав 48-річний чоловік, пошкоджено п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, газогін та лінії електропередач.
Російська армія за добу завдала кількох атак по Дніпропетровській області. Ворог застосував 18 безпілотників та дві ракети.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Що відомо про обстріл Дніпропетровської області?
За добу сили ППО збивали вороже озброєння над областю. На жаль, атака не минулася без наслідків. В ОВА зазначили, що в кількох громадах постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру.
Так у Юр'ївській громаді Павлоградського району ворожі безпілотники спричинили кілька пожеж. Унаслідок цього постраждав 48-річний чоловік.
У Нікопольській громаді БпЛА та російська артилерія били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Там пошкоджені п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, газогін і лінії електропередач.
У Синельниківському районі удари дронів спричинили пожежі в Межівській і Покровській громадах. Під час атаки було понівечено два підприємства та газогін.
Окрім цього в Царичанській громаді російські безпілотники ушкодили приватну оселю. Уламки зачепили лінію електропередач.
Наслідки російських атак по Дніпропетровщині / Фото ОВА
Що відомо про масовану атаку по Україні зранку 21 серпня?
Ранкова масована атака завдала серйозних наслідків у Львові, Мукачево та інших українських містах. У Львові росіяни атакували ракетою житловий район. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. Відомо, що одна людина загинула, а ще щонайменше три – дістали поранення.
У Мукачево внаслідок атаки сталася пожежа та зруйновано складські приміщення. 12 жителів було травмовано, однак їхня кількість може зростати.
Також вибухи зранку лунали в Сумах, Луцьку, Рівному та Запоріжжі.
Сили ППО збили 577 повітряних цілей із 614. Серед знищеного озброєння є 546 дронів, ракети "Кинджал", Х-101 і "Калібр".