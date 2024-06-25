Фактор неопределенности: может ли переизбрание Трампа стать проблемой для Украины

Потенциальная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа вызывает беспокойство. Впрочем, пока рано бить тревогу, к тому же даже сейчас украинско-американские отношения далеко не идеальны.

Такое мнение 24 Каналу высказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский. Он отметил, что политика Соединенных Штатов во времена демократов не отличается чрезвычайным уровнем поддержки Украины, который позволяет победить Россию.

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Почему не надо бояться президентства Трампа

Все медийные страхи отталкивается от того, что сейчас якобы все прекрасно в отношениях Украины и Соединенных Штатов, а придет Трамп и станет хуже.

В то же время во времена демократов наша страна имела 6-месячную задержку с поставками вооружения, количество вооружения и финансовой помощи, которую предоставляют США, не позволяют украинскому бюджету почивать себя спокойно. Кроме того, есть разногласия в видении украинского будущего в Североатлантическом альянсе.

Я не совсем разделяю чрезвычайно оптимистический базис, а соответственно говорить о будущем как такое, что будет для нас критически хуже, я оснований не вижу. Я бы наоборот смотрел на Трампа как на фактор неопределенности, что может быть нам на пользу и в плюс,

– сказал Вигиринский.

Допустим, условием прекращения агрессивных действий Владимира Путина на территории Украины, которую может выставить администрация Трампа, будет шантаж Китая о блокировании торгово-экономических отношений более жестким методом, чем делают это демократы.

"Мне кажется, что это будет аргументом для Китая, чтобы давить на Россию. Но мы не знаем конкретных его действий, потому что Трамп – человек с переменным настроением и в целом довольно импульсивный", – добавил юрист-аналитик.

В чем главная уникальность власти США

К тому же Соединенные Штаты благодаря системе сдерживания противовесов и сильной законодательной ветви власти создают возможность, при которой даже единоличный лидер исполнительной ветви власти в президентской федеративной республике не имеет полноты полномочий. Довольно серьезное место занимает Конгресс.

Эта система поиска баланса, который отвечает интересам и безопасности страны, не персонифицирована. Мы часто с подачи западных медийных компаний и СМИ демонизируем тех или иных политиков, до конца не понимая, какова вообще позиция страны относительно сферы интересов, которые нас цепляют,

– отметил Вигиринский.

В позиции Соединенных Штатов главное, что неважно, президентом будет республиканец или демократ, – безопасность собственной родины это их сквозная, принципиальная и бескомпромиссная фундаментальная вещь.

К слову, глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что спокойно относится к возможности прихода Трампа к власти. Если проанализировать его публичные выступления, он несколько раз менял свою позицию.