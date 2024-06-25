Фактор невизначеності: чи може переобрання Трампа стати проблемою для України

Потенційна перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа викликає занепокоєння. Втім, поки зарано бити на сполох, до того ж навіть зараз українсько-американські відносини далеко не ідеальні.

Таку думку 24 Каналу висловив юрист-аналітик Андрій Вігірінський. Він зазначив, що політика Сполучених Штатів за часів демократів не вирізняється надзвичайним рівнем підтримки України, який дозволяє перемогти Росію.

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Чому не треба боятися президентства Трампа

Всі медійні острахи відштовхується від того, що зараз нібито все чудово у відносинах України й Сполучених Штатів, а прийде Трамп і стане гірше.

Водночас за часів демократів наша країна мала 6-місячну затримку з постачанням озброєння, кількість озброєння та фінансової допомоги, яку надають США, не дозволяють українському бюджету почивати себе спокійно. Крім того, є розбіжності у баченні українського майбутнього в Північноатлантичному альянсі.

Я не зовсім розділяю надзвичайно оптимістичний базис, а відповідно говорити про майбутнє як таке, що буде для нас критично гіршим, я підстав не бачу. Я б навпаки дивився на Трампа як на фактор невизначеності, що може бути нам на користь і в плюс,

– мовив Вігірінський.

Припустимо, умовою припинення агресивних дій Владіміра Путіна на території України, яку може виставити адміністрація Трампа, буде шантаж Китаю про блокування торгово-економічних відносин більш жорстким методом, ніж роблять це демократи.

"Мені здається, що це буде аргументом для Китаю, щоб тиснути на Росію. Але ми не знаємо конкретних його дій, тому що Трамп – людина з перемінним настроєм і в цілому доволі імпульсивною", – додав юрист-аналітик.

У чому головна унікальність влади США

До того ж Сполучені Штати завдяки системі стримування противаг й сильної законодавчої гілки влади створюють можливість, при якій навіть одноосібний лідер виконавчої гілки влади в президентській федеративній республіці не має повноти повноважень. Доволі серйозне місце займає Конгрес.

Ця система пошуку балансу, який відповідає інтересам й безпеки країни, не персоніфікована. Ми часто з подачі західних медійних компаній та ЗМІ демонізуємо тих чи інших політиків, до кінця не розуміючи, якою взагалі є позиція країни щодо сфери інтересів, які нас чіпляють,

– зазначив Вігірінський.

У позиції Сполучених Штатів головне, що неважливо, президентом буде республіканець чи демократ, – безпека власної батьківщини це їх наскрізна, принципова й безкомпромісна фундаментальна річ.

До слова, очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що спокійно ставиться до можливості приходу Трампа до влади. Якщо проаналізувати його публічні виступи, він кілька разів змінював свою позицію.