В Украине уже наступила настоящая осенняя погода. Ближе к концу недели в некоторых областях ожидают потепления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Сейчас над Украиной сейчас царит холодная воздушная масса.

Будет ли потепление?

Так, в среду, 1 октября и четверг, 2 октября, в Украине ожидается прохладная погода, днем будет +5...+10, на Закарпатье, юге и востоке страны +11...+16.

В пятницу, 3 октября, синоптики прогнозируют повышение дневной температуры по всей территории Украины. Однако потепление не будет существенным – станет теплее всего на 2 – 4 градуса. Но ночные минимумы будут еще ниже, чем раньше.

Если ночью нет облачности, то все тепло, которое было в течение дня накоплено в приземном слое и оно быстренько будет высвобождаться. Поэтому могут снизиться температуры до заморозков,

– объяснила синоптик Наталья Птуха.

Обратите внимание! 2 – 3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3.

В субботу, 4 октября, температурный режим будет похожим. Небольшое повышение температуры на 1 – 2 градуса возможно на юге и востоке.

Какой будет погода 1 – 4 октября в Украине / фото Укргидрометцентр

Наталья Птуха отметила, что дальше нас ожидает очередной синоптический процесс. Атмосферные фронты с юго-запада принесут дождливую погоду и похолодание.

Ждать ли бабьего лета?