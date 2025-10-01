Ударит ли потепление в начале октября
- 1 октября и 2 октября в Украине ожидается прохладная погода с температурой днем +5...+10, на Закарпатье, юге и востоке +11...+16.
- 3 октября прогнозируется повышение дневной температуры на 2 – 4 градуса, но ночные температуры могут снизиться до заморозков в западных, Житомирской и Винницкой областях.
В Украине уже наступила настоящая осенняя погода. Ближе к концу недели в некоторых областях ожидают потепления.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Сейчас над Украиной сейчас царит холодная воздушная масса.
Смотрите также Дожди, морось и температурные качели, а еще – снег: прогноз погоды на 7 дней
Будет ли потепление?
Так, в среду, 1 октября и четверг, 2 октября, в Украине ожидается прохладная погода, днем будет +5...+10, на Закарпатье, юге и востоке страны +11...+16.
В пятницу, 3 октября, синоптики прогнозируют повышение дневной температуры по всей территории Украины. Однако потепление не будет существенным – станет теплее всего на 2 – 4 градуса. Но ночные минимумы будут еще ниже, чем раньше.
Если ночью нет облачности, то все тепло, которое было в течение дня накоплено в приземном слое и оно быстренько будет высвобождаться. Поэтому могут снизиться температуры до заморозков,
– объяснила синоптик Наталья Птуха.
Обратите внимание! 2 – 3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3.
В субботу, 4 октября, температурный режим будет похожим. Небольшое повышение температуры на 1 – 2 градуса возможно на юге и востоке.
Какой будет погода 1 – 4 октября в Украине / фото Укргидрометцентр
Наталья Птуха отметила, что дальше нас ожидает очередной синоптический процесс. Атмосферные фронты с юго-запада принесут дождливую погоду и похолодание.
Ждать ли бабьего лета?
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что "бабье лето", то есть потепление после длительного периода похолодания, "не исключается". Однако в ближайшее время будет господствовать умеренный температурный фон.
Сильных повышений или резких похолоданий в начале октября в Украине не прогнозируют.
Синоптик Вера Балабух в интервью 24 Каналу также не исключила, что "бабье лето" будет, но сколько таких периодов будет сказать пока не может.