Когда в Украину придет потепление
- 29 октября в Украине будет облачная погода с прояснениями и незначительными дождями в западных, центральных и северных областях.
- Уже в четверг, 30 октября, температура воздуха повысится до 10 – 17 градусов тепла, в частности в южных и западных регионах.
Уже вскоре погода в Украине станет несколько теплее. Хотя сильного тепла ожидать не стоит, однако температура воздуха в большинстве областей поднимется на несколько градусов.
Особенно это будет ощутимо в западных областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Когда и где повысится температура?
Уже 30 октября погода по Украине изменится к лучшему. Температура воздуха днем будет в диапазоне от 10 до 17 градусов тепла.
Особенно тепло будет в южных регионах, а также западных областях. В последних температура с пока привычных 9 – 11 градусов тепла поднимется, столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов тепла.
Прогноз погоды в Украине на 30 октября / Карта Укргидрометцентра
Отметим, что в течение 31 октября подобная погода еще сохранится. В пятницу температура воздуха днем будет удерживаться в пределах от 10 до 17 градусов тепла.
Какую погоду ждать до конца недели?
Сообщалось, что погода в Украине в последние дни октября не удивит нас резкими перепадами. Впрочем, предупреждали, что местами возможны дожди и шквалы. В то же время местами даже пригреет до 18 градусов тепла.
Всего в период с 27 октября по 2 ноября погода должна быть довольно теплой, температурный фон будет вполне комфортным и в пределах климатической нормы. Периодически ожидаются дожди, а также туманы.