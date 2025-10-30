Когда в Украину придет потепление

Уже вскоре погода в Украине станет несколько теплее. Хотя сильного тепла ожидать не стоит, однако температура воздуха в большинстве областей поднимется на несколько градусов.

Особенно это будет ощутимо в западных областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Над Днепром небо неожиданно окрасилось в желтый цвет: захватывающие кадры

Когда и где повысится температура?

Уже 30 октября погода по Украине изменится к лучшему. Температура воздуха днем будет в диапазоне от 10 до 17 градусов тепла.

Особенно тепло будет в южных регионах, а также западных областях. В последних температура с пока привычных 9 – 11 градусов тепла поднимется, столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов тепла.



Прогноз погоды в Украине на 30 октября / Карта Укргидрометцентра

Отметим, что в течение 31 октября подобная погода еще сохранится. В пятницу температура воздуха днем будет удерживаться в пределах от 10 до 17 градусов тепла.

Какую погоду ждать до конца недели?