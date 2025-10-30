Коли в Україну прийде потепління
- 29 жовтня в Україні буде хмарна погода з проясненнями та незначними дощами у західних, центральних та північних областях.
- Вже у четвер, 30 жовтня, температура повітря підвищиться до 10 – 17 градусів тепла, зокрема у південних і західних регіонах.
Вже невдовзі погода в Україні стане дещо теплішою. Хоч сильного тепла очікувати не варто, проте температура повітря у більшості областей підніметься на кілька градусів.
Особливо це буде відчутно у західних областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Коли й де підвищиться температура?
Вже 30 жовтня погода по Україні зміниться на краще. Температура повітря вдень буде в діапазоні від 10 до 17 градусів тепла.
Особливо тепло буде у південних регіонах, а також західних областях. В останніх температура з наразі звичних 9 – 11 градусів тепла підніметься, стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 17 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Зазначимо, що протягом 31 жовтня подібна погода ще утримається. У п'ятницю температура повітря вдень утримуватиметься в межах від 10 до 17 градусів тепла.
Яку погоду чекати до кінця тижня?
Повідомлялося, що погода в Україні в останні дні жовтня не здивує нас різкими перепадами. Утім, попереджали, що подекуди можливі дощі та шквали. Водночас місцями навіть пригріє до 18 градусів тепла.
Загалом в період з 27 жовтня по 2 листопада погода має бути доволі теплою, температурний фон буде цілком комфортним та в межах кліматичної норми. Періодично очікуються дощі, а також тумани.