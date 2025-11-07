В Украину идет потепление: где ожидать до +18 градусов тепла
- 8 и 9 ноября в Украине прогнозируется потепление с температурой выше нормы на 3 – 6 градусов.
- Самые высокие температуры ожидаются в центральных и южных областях.
Выходные 8 и 9 ноября будут достаточно теплыми. Синоптики прогнозируют до +18 градусов тепла.
Это связано с тем, что следующие двое суток погодные условия на территории Украины будет обуславливать антициклон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.com.
В каких регионах Украины будет потепление?
По данным синоптиков, 8 и 9 ноября в Украине ожидается преимущественно устойчивый характер погоды с температурой воздуха выше нормы на 3 – 6 градусов. В западных областях 8 ноября температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, а днем – от +10 до +15 градусов тепла.
В северных и восточных регионах столбики термометров днем будут показывать от +8 до +13 градусов. Тогда как в центральных и южных регионах днем будет еще теплее – там ожидается +10...+15 и +12...+17 градусов тепла соответственно.
В воскресенье, 9 ноября в западных областях будет +9...+14 градусов тепла. В северных и восточных регионах температура будет колебаться от +6 до +12 градусов. Однако теплее всего будет снова в центральных и южных областях. Там ожидается +9...+14 и +13...+18 градусов тепла соответственно.
Какой будет погода в ноябре?
В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ноябре средняя месячная температура в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса.
По ее словам, также могут быть различные синоптические процессы, но для этого месяца действительно присуща высокая влажность. В этом году месячное количество осадков все же ожидается в пределах нормы в большинстве регионов. Это от 34 до 77 миллиметров, в Карпатах – местами до 100 миллиметров.