До України йде потепління: де очікувати до +18 градусів тепла

Вихідні 8 та 9 листопада будуть досить теплими. Синоптики прогнозують до +18 градусів тепла.

Це пов'язано з тим, що наступні дві доби погодні умови на території України обумовлюватиме антициклон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteoprog.com.

У яких регіонах України буде потепління?

За даними синоптиків, 8 та 9 листопада в Україні очікується переважно стійкий характер погоди з температурою повітря вище норми на 3 – 6 градусів. У західних областях 8 листопада температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, а вдень – від +10 до +15 градусів тепла.

У північних та східних регіонах стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +8 до +13 градусів. Тоді як у центральних і південних регіонах вдень буде ще тепліше – там очікується +10…+15 та +12...+17 градусів тепла відповідно.

Тоді як у неділю, 9 листопада у західних областях буде +9…+14 градусів тепла. У північних та східних регіонах температура коливатиметься від +6 до +12 градусів. Однак найтепліше буде знову в центральних та південних областях. Там очікується +9…+14 та +13…+18 градусів тепла відповідно.

Якою буде погода у листопаді?