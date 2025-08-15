Силы обороны продолжают наносить вражеской армии потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери противника в личном составе составили 940 захватчиков.

Оккупанты также теряют немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Вблизи Змеиного исчез российский Су-30СМ: в море нашли обломки самолета

Что известно о потерях россиян на 15 августа

Личного состава – около 1 068 040 (+940) человек,

танков – 11 106 (+2);

боевых бронированных машин – 23 133 (+3);

артиллерийских систем – 31 498 (+40);

РСЗО – 1 467 (+1);

средств ПВО – 1 207 (+0);

самолетов – 422 (+1);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);

крылатых ракет – 3 558 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);

специальной техники – 3 940 (+3).



Потери врага на 15 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), что обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Попадания ударных БПЛА вызвали на заводе сильные пожары.