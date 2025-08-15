15 августа, 06:58
Более 900 оккупантов, танки, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 15 августа
Основные тезисы
- Потери российской армии за прошедшие сутки: 940 солдат, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем и не только.
- Общие потери врага: более 1 068 040 личного состава, 11 106 танков, 31 498 артиллерийских систем, 58 596 единиц автомобильной техники.
Силы обороны продолжают наносить вражеской армии потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери противника в личном составе составили 940 захватчиков.
Оккупанты также теряют немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о потерях россиян на 15 августа
- Личного состава – около 1 068 040 (+940) человек,
- танков – 11 106 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 133 (+3);
- артиллерийских систем – 31 498 (+40);
- РСЗО – 1 467 (+1);
- средств ПВО – 1 207 (+0);
- самолетов – 422 (+1);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);
- крылатых ракет – 3 558 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);
- специальной техники – 3 940 (+3).
Потери врага на 15 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), что обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.
Попадания ударных БПЛА вызвали на заводе сильные пожары.