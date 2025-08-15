15 серпня, 06:58
Понад 900 окупантів, танки, артсистеми й сотні іншої техніки: втрати ворога на 15 серпня
Основні тези
- Втрати російської армії за минулу добу: 940 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем і не тільки.
- Загальні втрати ворога: понад 1 068 040 особового складу, 11 106 танків, 31 498 артилерійських систем, 58 596 одиниць автомобільної техніки.
Сили оборони продовжують завдавати ворожій армії втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати противника в особовому складі склали 940 загарбників.
Окупанти також втрачають чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що відомо про втрати росіян на 15 серпня
- Особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб,
- танків – 11 106 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 133 (+3);
- артилерійських систем – 31 498 (+40);
- РСЗВ – 1 467 (+1);
- засобів ППО – 1 207 (+0);
- літаків – 422 (+1);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);
- крилатих ракет – 3 558 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);
- спеціальної техніки – 3 940 (+3).
Втрати ворога на 15 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, у ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.