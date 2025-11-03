Более 1100 оккупантов и несколько танков: какие потери врага на 3 ноября
- С начала вторжения Россия потеряла 1 144 830 военных, 11 321 танк, 23 531 боевую бронированную машину и 34 207 артиллерийских систем.
- За последние сутки уничтожено 1 160 российских солдат, танки, боевые машины, артиллерийские системы и беспилотники.
Российская армия теряет на фронте в Украине своих людей и драгоценную технику. Оккупанты не жалеют собственных сил и идут в бои, которые часто заканчиваются для них фатально.
С февраля 20222 года на войне в Украине погибли 1 144 830 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько российских солдат и техники уничтожено на фронте за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 144 830 (+1 160) человек;
- танков – 11 321 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 531 (+6);
- артиллерийских систем – 34 207 (+45);
- РСЗО – 1 534 (+0);
- средств ПВО – 1 235 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383);
- крылатых ракет – 3 918 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 411 (+121);
- специальной техники – 3 989 (+2).
Потери врага на 3 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понесла Россия в последние дни?
53-я отдельная механизированная бригада ВСУ уничтожила редкий российский дрон "Князь Вещий Олег", который оккупанты используют для разведки.
Спецназовцы СБУ поразили вражеские склады на оккупированных территориях, уничтожив технику и личный состав. Для этого военные использовали беспилотники FP-2.
Оккупанты жалуются, что на войне погибает много их собратьев. На одном из радиоперехватов российский военный рассказывал, что движется к боевым позициям, ориентируясь на местности по телам предыдущих штурмовиков, но не находит их.