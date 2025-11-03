Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 1100 оккупантов и несколько танков: какие потери врага на 3 ноября
3 ноября, 06:48
2

Более 1100 оккупантов и несколько танков: какие потери врага на 3 ноября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • С начала вторжения Россия потеряла 1 144 830 военных, 11 321 танк, 23 531 боевую бронированную машину и 34 207 артиллерийских систем.
  • За последние сутки уничтожено 1 160 российских солдат, танки, боевые машины, артиллерийские системы и беспилотники.

Российская армия теряет на фронте в Украине своих людей и драгоценную технику. Оккупанты не жалеют собственных сил и идут в бои, которые часто заканчиваются для них фатально.

С февраля 20222 года на войне в Украине погибли 1 144 830 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько российских солдат и техники уничтожено на фронте за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 144 830 (+1 160) человек;
  • танков – 11 321 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 531 (+6);
  • артиллерийских систем – 34 207 (+45);
  • РСЗО – 1 534 (+0);
  • средств ПВО – 1 235 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383);
  • крылатых ракет – 3 918 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 411 (+121);
  • специальной техники – 3 989 (+2).


Потери врага на 3 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

