Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Какие последствия удара по вражеским позициям?
Спецназовцы СБУ поразили места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.
Бойцы осуществили ночные удары с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции.
Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!
– говорится в заметке.
СБУ эффективно уничтожает врага: смотрите видео
Украинские силы продолжают операции: последние новости
В течение последних месяцев украинские силы провели более полутора сотен точных ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Одними из основных целей Сил обороны были именно вражеские НПЗ.
По словам Василия Малюка, в результате поражения ключевых НПЗ нефтедобыча страны упала почти на 90%, а дефицит топлива превысил 20%.
Кроме того, эти атаки привели к простою 37% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, дефицита топлива в 57 регионах России и запрета экспорта бензина до конца года.