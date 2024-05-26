Закончились танки и боевые машины: в России второй раз подряд отменили "танковый биатлон"

В России второй год подряд отменяют "танковый биатлон", на котором так любил пиариться уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу. Понятное дело, оккупанты не стали объяснять причину такого решения, но, очевидно, для проведения нового шоу у российских захватчиков просто не осталось техники.

Последний раз оккупанты устраивали "танковый биатлон" в 2022 году. Правда, тогда шоу было провальным, ведь их БМП "Бумеранг" не смогла попасть в стационарные цели.

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"Потерь нет"

Журналисты Defence Express обратили внимание, что в 2024 году россияне снова отменяют проведение "танкового биатлона", который должен был состояться в рамках "Международных армейских игр". Так, "официальный сайт танкового биатлона" сообщает, что в период с 12 по 26 августа 2024 года в рамках "Международных армейских игр" возможна "отмена и перенос танкового биатлона".

Что такое "танковый биатлон" "Танковый биатлон" – это механизированное военно-спортивное соревнование, которое проводят в России в рамках ежегодных так называемых "Международных армейских игр". Организаторы этой "показухи" вдохновились зимним видом спорта – биатлон. Так, российские танки должны были пройти пересеченную местность и при этом – точно и быстро вести огонь во время выполнения маневров.

Понятное дело, что оккупанты не стали объяснять причин. Впрочем, и без того понятно, что на это повлияли колоссальные потери врага на фронте, ведь оккупанты теряют не только личный состав, но и технику.

Интересно, что в 2023 году оккупанты также отменяли проведение "танкового биатлона". Правда, прошлого года россиян успокоили сказками о проведении "Международных армейских игр" каждые 2 года, в программу которых и будет включен "танковый биатлон".

В СМИ также напомнили, что во время "танкового биатлона" россияне отмечались курьезами. Так, "лучшие танкисты" России не могли попадать в статические цели. И такие случаи не единичные, а повторялись как минимум в 2020 и 2022 годах.



Промахи "лучших танкистов России" / Коллаж Defence Express

Потери России в войне

Очевидно, на отмену проведения "танкового биатлона" повлияли колоссальные потери врага на войне. Так, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла: