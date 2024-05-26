Закінчилися танки й бойові машини: у Росії вдруге поспіль скасували "танковий біатлон"

У Росії другий рік поспіль скасовують "танковий біатлон", на якому так полюбляв піаритися вже колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Ясна річ, окупанти не стали пояснювати причину такого рішення, але, очевидно, для проведення нового шоу у російських загарбників просто не лишилося техніки.

Востаннє окупанти влаштовували "танковий біатлон" у 2022 році. Щоправда, тоді шоу було провальним, адже їхня БМП "Бумеранг" не змогла влучити у стаціонарні цілі.

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"Потєрь нєт"

Журналісти Defence Express звернули увагу, що у 2024 році росіяни знову скасовують проведення "танкового біатлону", який мав відбутися в рамках "Міжнародних армійських ігор". Так, "офіційний сайт танкового біатлону" повідомляє, що у період з 12 по 26 серпня 2024 року у рамках "Міжнародних армійських ігор" можливе "скасування і перенесення танкового біатлону".

Що таке "танковий біатлон" "Танковий біатлон" – це механізоване військово-спортивне змагання, яке проводять у Росії в рамках щорічних так званих "Міжнародних армійських ігор". Організатори цієї "показухи" надихнулися зимовим видом спорту – біатлон. Так, російські танки повинні були пройти пересічну місцевість й при цьому – точно й швидко вести вогонь під час виконання маневрів.

Ясна річ, що окупанти не стали пояснювати причин. Втім, і без того зрозуміло, що на це вплинули колосальні втрати ворога на фронті, адже окупанти втрачають не лише особовий склад, а й техніку.

Цікаво, що у 2023 році окупанти також скасовували проведення "танкового біатлону". Щоправда, минулого року росіян заспокоїли казками про проведення "Міжнародних армійських ігор" кожні 2 роки, у програму яких і буде включено "танковий біатлон".

У ЗМІ також нагадали, що під час "танкового біатлону" росіяни відзначалися курйозами. Так, "найкращі танкісти" Росії не могли влучати у статичні цілі. Й такі випадки не одиничні, а повторювалися щонайменше у 2020 та 2022 роках.



Промахи "найкращих танкістів Росії" / Колаж Defence Express

Втрати Росії у війні

Вочевидь, на скасування проведення "танкового біатлону" вплинули колосальні втрати ворога на війні. Так, за даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила: