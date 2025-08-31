30 августа украинские беспилотники, вероятно, поразили вражеские вертолеты. Это подтверждают спутниковые снимки.

Предварительно, 30 августа БпЛА уничтожили два вертолета в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает OSINT-аналитик.

Аэропорт Симферополя 22 и 30 августа 2025 года / Фото AviVector

Это следует из анализа снимков за 30 августа и за 22 августа: в районе расположения вертолетов Ми-8 и Ми-24 видны следы от пожара.