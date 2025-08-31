31 серпня, 08:37
Українські дрони могли знищити 2 гелікоптери в аеропорту Сімферополя, — OSINT
Основні тези
- Українські безпілотники, ймовірно, знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Сімферополі 30 серпня.
- Ця інформація випливає зі супутникових знімків.
30 серпня українські безпілотники, ймовірно, уразили ворожі гелікоптери. Це підтверджують супутникові знімки.
OSINT-аналітик повідомив, що дрони знищили два гелікоптери на аеродромі в Сімферополі 30 серпня, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіян під Добропіллям оточили та ліквідовують, – ОСУВ "Дніпро"
Що відомо про ураження гелікоптерів росіян у Криму?
Зазначається, що близько 06:30 російські моніторингові ресурси зафіксували рух БпЛА у напрямку аеропорту Сімферополя. Згодом у мережі з'явилися кадри пожежі біля летовища.
За попередніми даними, на основі порівняння знімків від 30 серпня о 09:02 та 22 серпня о 09:07, в районі, де розташовувалися гелікоптери Мі-8 та Мі-24, видно пожежі.
Аеропорт Сімферополя 22 та 30 серпня 2025 року / Фото AviVector
Що відомо про інші успішні ураження ворога у Криму?
- Уночі 28 серпня 2025 року спецпризначенці ГУР уразили радіолокаційний комплекс 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф".
- Вранці 26 серпня стало відомо, що бійці ССО вивели з ладу об'єкти логістики у Криму, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії Росії. Перед цим моніторингові канали повідомляли про те, що у Джанкої міг бути приліт по нафтобазі, а у Красногвардійському – підстанції.
- Силами та засобами ВМС було знищено пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі.