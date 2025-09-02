Почти 29 тысяч военных: Сырский назвал потери России за август
- По данным Александра Сырского, только за август 2025 года Россия потеряла 28 790 военных.
- Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил украинских воинов за профессионализм.
Украинские военные продолжают сдерживать агрессора на линии фронта. В понедельник, 1 сентября, Александр Сырский рассказал о потерях российской армии за август.
Речь идет о личном составе противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.
Сколько военных Россия потеряла в августе?
По данным Сырского, только за август 2025 года потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм.
Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны,
– написал он.
Как защитники ликвидируют россиян: смотрите видео
К слову, по состоянию на утро 1 сентября Генеральный штаб ВСУ отчитался о 1 082 990 ликвидированных оккупантов. Враг потерял более 11 тысяч танков, 23 тысяч боевых бронированных машин, 32 тысяч артиллерийских систем, 1,4 тысячи реактивных систем залпового огня и 1,2 тысячи средств ПВО и тому подобное.
Потери врага в войне: последние новости
- Спецподразделение ГУР МОУ "Примары" ударило дронами по авиабазе оккупантов в Гвардейском, что на территории временно оккупированного Крыма. Поражены два вертолета Ми-8.
- Кроме того, украинские разведчики атаковали подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области России.
- На Белгородщине с помощью FPV-дронов украинские бойцы уничтожили два моста, которые противник использовал для логистики.