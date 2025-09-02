Речь идет о личном составе противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.

Смотрите также Россия оккупировала два села на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Сколько военных Россия потеряла в августе?

По данным Сырского, только за август 2025 года потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за профессионализм.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны,

– написал он.

Как защитники ликвидируют россиян: смотрите видео

К слову, по состоянию на утро 1 сентября Генеральный штаб ВСУ отчитался о 1 082 990 ликвидированных оккупантов. Враг потерял более 11 тысяч танков, 23 тысяч боевых бронированных машин, 32 тысяч артиллерийских систем, 1,4 тысячи реактивных систем залпового огня и 1,2 тысячи средств ПВО и тому подобное.

Потери врага в войне: последние новости