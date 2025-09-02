Йдеться про особовий склад противника. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головнокомандувача ЗСУ.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Скільки військових Росія втратила в серпні?

За даними Сирського, лише за серпень 2025 року втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам за професіоналізм.

Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни,

– написав він.

Як захисники ліквідовують росіян: дивіться відео

До слова, станом на ранок 1 вересня Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 1 082 990 ліквідованих окупантів. Ворог утратив понад 11 тисяч танків, 23 тисячі бойових броньованих машин, 32 тисячі артилерійських систем, 1,4 тисячі реактивних систем залпового вогню та 1,2 тисячі засобів ППО тощо.

Втрати ворога у війні: останні новини