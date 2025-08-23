В пятницу, 22 августа, Владимир Путин посетил город Саров в Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России. Выступая там, он пожаловался на ситуацию на линии боевого соприкосновения в Украине.

Потери личного состава россиян растут. Диктатора цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Путин признал проблемы оккупантов на фронте

В Сарове российский президент назвал происходящее на линии соприкосновения в Украине "самым болезненным вопросом", к которому "не хочется постоянно возвращаться". Речь идет об условиях и способах ведения вооруженной борьбы, меняющихся чуть ли не ежемесячно.

Стоит только отстать на несколько недель – и потери резко возрастают, или динамика продвижения падает,

– пожаловался Путин.

Кроме роста потерь личного состава российских войск, диктатора разочаровывает и то, как быстро теряют свою эффективность современные виды вооружения.

Сегодня они работают, но через несколько недель противник находит решение, и результативность резко падает,

– заметил он.

Другие заявления Путина 22 августа: что известно