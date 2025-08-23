Потери резко растут, – Путин пожаловался на ситуацию на фронте в Украине
- Путин признал рост потерь российских войск на фронте в Украине и снижение эффективности современного вооружения.
- Ситуацию на линии соприкосновения он назвал "самым болезненным вопросом", к которому "не хочется постоянно возвращаться".
В пятницу, 22 августа, Владимир Путин посетил город Саров в Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России. Выступая там, он пожаловался на ситуацию на линии боевого соприкосновения в Украине.
Потери личного состава россиян растут. Диктатора цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Путин признал проблемы оккупантов на фронте
В Сарове российский президент назвал происходящее на линии соприкосновения в Украине "самым болезненным вопросом", к которому "не хочется постоянно возвращаться". Речь идет об условиях и способах ведения вооруженной борьбы, меняющихся чуть ли не ежемесячно.
Стоит только отстать на несколько недель – и потери резко возрастают, или динамика продвижения падает,
– пожаловался Путин.
Кроме роста потерь личного состава российских войск, диктатора разочаровывает и то, как быстро теряют свою эффективность современные виды вооружения.
Сегодня они работают, но через несколько недель противник находит решение, и результативность резко падает,
– заметил он.
Другие заявления Путина 22 августа: что известно
- Российский диктатор заявил, что Россия якобы делает все для того, чтобы закончить войну, которую "начали в 2014 году против населения Донбасса".
- Путин обвинил "западную пропаганду" в ложном освещении событий.
- После прихода Дональда Трампа на второй президентский срок "замаячил свет в конце тоннеля" – Кремль надеется на улучшение отношений с США.