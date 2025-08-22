Соответствующее заявление в пятницу, 22 августа, сделал российский президент Владимир Путин в Сарове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что заявил Путин об отношениях с США?
Владимир Путин во время пресс-конференции заявил пропагандистам, что отношения России и США находятся на низком уровне. Впрочем, по его мнению, после прихода Дональда Трампа на пост президента "замаячил свет в конце тоннеля".
Комментируя недавние переговоры обеих сторон в Анкоридже, российский диктатор назвал встречу с Дональдом Трампом "содержательной и откровенной". Говорит, что сейчас между странами продолжаются контакты на уровне министерств и компании.
В арктической зоне расположены огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже начала работать там... Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске,
– заявил он.
Отметим, что незадолго до этого перед журналистами в Белом доме выступил и Дональд Трамп. Он похвастался фотографией с Путиным, назвал ее "прекрасной" и выразил надежду, что он может быть на чемпионате по футболу в 2026 году.
Какие заявления еще прозвучали?
Кроме того, Путин заявил, что Россия, мол, делает все для того, чтобы закончить войну, которую "начали в 2014 году против населения Донбасса". Еще он начал обвинять "западную пропаганду" в ложном освещении.
Вспоминая о Европе, диктатор Владимир Путин сказал, что там почти нет суверенитета, но "Россия не может так жить". По его словам, в случае потери этого "суверенитета" его страна потеряет свое существование.