Соответствующее заявление в пятницу, 22 августа, сделал российский президент Владимир Путин в Сарове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что заявил Путин об отношениях с США?

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил пропагандистам, что отношения России и США находятся на низком уровне. Впрочем, по его мнению, после прихода Дональда Трампа на пост президента "замаячил свет в конце тоннеля".

Комментируя недавние переговоры обеих сторон в Анкоридже, российский диктатор назвал встречу с Дональдом Трампом "содержательной и откровенной". Говорит, что сейчас между странами продолжаются контакты на уровне министерств и компании.

В арктической зоне расположены огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже начала работать там... Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске,

– заявил он.

Отметим, что незадолго до этого перед журналистами в Белом доме выступил и Дональд Трамп. Он похвастался фотографией с Путиным, назвал ее "прекрасной" и выразил надежду, что он может быть на чемпионате по футболу в 2026 году.

Какие заявления еще прозвучали?