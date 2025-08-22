Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, передает 24 Канал.

Как выглядит "прекрасное фото" Трампа и Путина?

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, проводит встречу с журналистами в Белом доме. Там он отвечает на вопросы и призывает всех присоединиться к чемпионату по футболу в США, который пройдет в 2026 году.

Кроме того, он похвастался фотографией, на которой он изображен вместе с Владимиром Путиным. Фотография была сделана во время их саммита на Аляске 15 августа.

Трамп показывает свое фото с Путиным / Скриншот из видео

Я только что прислал эту фотографию тем, кто очень хотел присутствовать. На ней есть Путин, и я надеюсь, что он приедет на чемпионат. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие недели. Это прекрасная фотография его и меня,

– сказал американский президент.

