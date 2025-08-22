Про це президент США Дональд Трамп повідомив журналістам в Овальному кабінеті, передає 24 Канал.

Дивіться також Коли доля переговорів щодо України проясниться: Трамп назвав дату

Як виглядає "прекрасне фото" Трампа і Путіна?

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, проводить зустріч із журналістами у Білому домі. Там він відповідає на питання та закликає усіх приєднатися до чемпіонату з футболу у США, що пройде у 2026 році.

Крім того, він похизувався фотографією, на якій він зображений разом із Володимиром Путіним. Світлина була зроблена під час їхнього саміту на Алясці 15 серпня.

Трамп показує своє фото з Путіним / Скриншот з відео

Я щойно надіслав цю фотографію тим, хто дуже хотів бути присутнім. На ній є Путін, і я сподіваюся, що він приїде на чемпіонат. Залежно від того, що станеться у найближчі тижні. Це прекрасна фотографія його і мене,

– сказав американський президент.

Нещодавні заяви Трампа?