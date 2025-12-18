На ВОТ пылают вражеский склад с БПЛА и несколько объектов ПВО: Генштаб поделился деталями операции
- Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию в Крыму и склад горюче-смазочных материалов в Запорожской области.
- В Макеевке уничтожен склад вражеских БПЛА и место сосредоточения живой силы, а также ранее уничтожены объекты в Белгородской области России.
В ночь на 18 декабря Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российской армии на временно оккупированных территориях. Среди поражений – радиолокационная станция, склады БПЛА и боеприпасов.
Также защитники атаковали места сосредоточения живой силы противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет 24 Канал.
Смотрите также СБУ ударила дронами по аэродрому Бельбек: уничтожены МиГ-31 и ПВО на сотни миллионов долларов
Какие российские объекты удалось уничтожить Силам обороны?
По информации Генштаба, в ночь на 18 декабря украинские подразделения провели операцию по обезвреживанию техники противника на временно оккупированной территории. Так, Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского в Крыму. Кроме того, в районе Приморска на оккупированной территории Запорожской области был поражен склад горюче-смазочных материалов подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.
В Макеевке Донецкой области защитникам удалось уничтожить склад хранения вражеских БПЛА и место сосредоточения живой силы оккупантов из 114 мотострелковой бригады в Донецке.
Также украинское командование сообщило об успешном проведении операции по уничтожению объектов противника 14 декабря. Тогда Силы обороны поразили позиционный район подразделения 568 зенитного ракетного полка в районе Раевки Белгородской области России. Воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 с боекомплектом.
Сейчас последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.
Поражение вражеских ЗРК С-400 с боекомплектом: смотрите видео Генштаба
Что известно об атаке дронов по аэродрому Бельбек?
В ночь на 18 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили составляющие российской ПВО на военном аэродроме Бельбек в Крыму.
Бойцы СБУ уничтожили два дорогостоящих комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", составляющую зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" – РЛС 92Н6.
Также от атаки дронов пострадал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", стоимостью 12 – 19 миллионов долларов, и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.