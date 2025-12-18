На ТОТ палає ворожий склад із БпЛА та кілька об'єктів ППО: Генштаб поділився деталями операції
- Сили оборони знищили радіолокаційну станцію в Криму і склад паливно-мастильних матеріалів у Запорізькій області.
- У Макіївці знищено склад ворожих БпЛА та місце зосередження живої сили, а також раніше знищено об'єкти в Бєлгородській області Росії.
У ніч проти 18 грудня Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед уражень – радіолокаційна станція, склади БпЛА та боєприпасів.
Також захисники атакували місця зосередження живої сили противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише 24 Канал.
Які російські об'єкти вдалось знищити Силам оборони?
За інформацією Генштабу, в ніч на 18 грудня українські підрозділи провели операцію зі знешкодження техніки противника на тимчасово окупованій території. Так сили оборони знищили радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо– У" у районі Гвардійського у Криму. Крім того, у районі Приморська на окупованій території Запорізької області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.
У Макіївці Донецької області захисникам вдалось знищити склад зберігання ворожих БпЛА та місце зосередження живої сили окупантів зі 114 мотострілецької бригади у Донецьку.
Також українське командування повідомило про успішне проведення операції зі знищення об'єктів противника 14 грудня. Тоді Сили оборони уразили позиційний район підрозділу 568 зенітного ракетного полку у районі Раєвки Бєлгородської області Росії. Воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" було знищено дві пускові установки ЗРК С-400 із боєкомплектом.
Наразі наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.
Ураження ворожих ЗРК С-400 із боєкомплектом: дивіться відео Генштабу
Що відомо про атаку дронів по аеродрому Бельбек?
В ніч на 18 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили складові російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у Криму.
Бійці СБУ знищили два дороговартісні комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", складову зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" – РЛС 92Н6.
Також від атаки дронів постраждав зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", вартістю 12 – 19 мільйонів доларів та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.