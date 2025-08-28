28 августа, 07:19
Еще 880 пакетов с мусором: потери врага на 28 августа
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 880 оккупантов. Также наши воины уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 28 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 079 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 28 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 079 630 (+880),
- танков – 11139 (+4),
- боевых бронированных машин – 23185 (+7),
- артиллерийских систем – 32064 (+40),
- РСЗВ – 1474 (+2),
- средств ПВО – 1212 (+0),
- самолетов – 422 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325),
- крылатых ракет – 3598 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 60007 (+120),
- специальной техники – 3952 (+2).