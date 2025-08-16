Дроны стали неотъемлемой частью войны в Украине. В Генштабе поделились впечатляющей статистикой применений БпЛА за 4 дня.

За этот период дроны уничтожили или повредили 20 танков и 659 единиц автомобильной техники и другое вооружение оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Недорогие дроны СБУ летят более 700 километров и поражают военные цели, – Малыш

Какие результаты работы БпЛА в ВСУ?

В Генштабе поделились статистикой работы FPV-дронов и БпЛА со сбросами за период с 11 по 15 августа.

За этот период дроны уничтожили или повредили:

20 танков;

11 боевых бронированных машин;

214 орудий, в частности РСЗО и минометов;

659 единиц автомобильной техники;

379 единиц специальной техники;

7458 инженерно-фортификационных объектов;

5 БпЛА типа "Шахед";

1435 личного состава.



Результаты атак украинских БпЛА на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, украинский беспилотник уничтожил российский грузовик с пушкой на мосту, когда враг пытался переправить его через реку на Северо-Слобожанском направлении.