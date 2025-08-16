Укр Рус
24 Канал Новости Украины Война дронов: в Генштабе привели впечатляющую статистику ликвидированной беспилотниками вражеской техники
16 августа, 23:50
1

Война дронов: в Генштабе привели впечатляющую статистику ликвидированной беспилотниками вражеской техники

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Дроны уничтожили или повредили 20 танков, 11 боевых бронированных машин, 214 пушек, 659 единиц автомобильной техники, 379 единиц специальной техники, 7458 инженерно-фортификационных объектов, 5 БпЛА типа "Шахед", и 1435 личного состава за период с 11 по 15 августа.
  • Украинский дрон также уничтожил российский грузовик с пушкой на мосту, когда враг пытался переправить его через реку на Северо-Слобожанском направлении.

Дроны стали неотъемлемой частью войны в Украине. В Генштабе поделились впечатляющей статистикой применений БпЛА за 4 дня.

За этот период дроны уничтожили или повредили 20 танков и 659 единиц автомобильной техники и другое вооружение оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Недорогие дроны СБУ летят более 700 километров и поражают военные цели, – Малыш

Какие результаты работы БпЛА в ВСУ?

В Генштабе поделились статистикой работы FPV-дронов и БпЛА со сбросами за период с 11 по 15 августа.

За этот период дроны уничтожили или повредили:

  • 20 танков;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 214 орудий, в частности РСЗО и минометов;
  • 659 единиц автомобильной техники;
  • 379 единиц специальной техники;
  • 7458 инженерно-фортификационных объектов;
  • 5 БпЛА типа "Шахед";
  • 1435 личного состава.


Результаты атак украинских БпЛА на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, украинский беспилотник уничтожил российский грузовик с пушкой на мосту, когда враг пытался переправить его через реку на Северо-Слобожанском направлении.