Дрони стали невід'ємною частиною війни в Україні. У Генштабі поділилися вражаючою статистикою застосувань БпЛА за 4 дні.

За цей період дрони знищили або пошкодили 20 танків та 659 одиниць автомобільної техніки та інше озброєння окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які результати роботи БпЛА у ЗСУ?

У Генштабі поділилися статистикою роботи FPV-дронів та БпЛА зі скидами за період від 11 до 15 серпня.

За цей період дрони знищили або пошкодили:

20 танків;

11 бойових броньованих машин;

214 гармат, зокрема РСЗВ та мінометів;

659 одиниць автомобільної техніки;

379 одиниць спеціальної техніки;

7458 інженерно-фортифікаційних об'єктів;

5 БпЛА типу "Шахед";

1435 особового складу.



Результати атак українських БпЛА на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, український безпілотник знищив російську вантажівку з гарматою на мосту, коли ворог намагався переправити її через річку на Північно-Слобожанському напрямку.