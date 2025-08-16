Війна дронів: у Генштабі навели вражаючу статистику ліквідованої безпілотниками ворожої техніки
- Дрони знищили або пошкодили 20 танків, 11 бойових броньованих машин, 214 гармат, 659 одиниць автомобільної техніки, 379 одиниць спеціальної техніки, 7458 інженерно-фортифікаційних об'єктів, 5 БпЛА типу "Шахед", та 1435 особового складу за період від 11 до 15 серпня.
- Український дрон також знищив російську вантажівку з гарматою на мосту, коли ворог намагався переправити її через річку на Північно-Слобожанському напрямку.
Дрони стали невід'ємною частиною війни в Україні. У Генштабі поділилися вражаючою статистикою застосувань БпЛА за 4 дні.
За цей період дрони знищили або пошкодили 20 танків та 659 одиниць автомобільної техніки та інше озброєння окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Недорогі дрони СБУ летять понад 700 кілометрів і вражають військові цілі, – Малюк
Які результати роботи БпЛА у ЗСУ?
У Генштабі поділилися статистикою роботи FPV-дронів та БпЛА зі скидами за період від 11 до 15 серпня.
За цей період дрони знищили або пошкодили:
- 20 танків;
- 11 бойових броньованих машин;
- 214 гармат, зокрема РСЗВ та мінометів;
- 659 одиниць автомобільної техніки;
- 379 одиниць спеціальної техніки;
- 7458 інженерно-фортифікаційних об'єктів;
- 5 БпЛА типу "Шахед";
- 1435 особового складу.
Результати атак українських БпЛА на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, український безпілотник знищив російську вантажівку з гарматою на мосту, коли ворог намагався переправити її через річку на Північно-Слобожанському напрямку.