Операторы дронов Третьей отдельной штурмовой бригады поразили логистику россиян на Харьковщине. Враг также потерял несколько единиц техники и живой силы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус Вооруженных Сил Украины.

Какие потери нанесли россиянам на Харьковщине?

Операторы дронов из Противотанкового батальона 3-й ОШБр успешно нанесли удары по логистике врага на рубежах Харьковской области. Они уничтожили вражеские маршруты военной автомобильной техники (ВАТов), попали в легковые автомобили и поразили БАГи (батальонная артиллерийская группа) противника.

Поражение техники и логистики врага в Харьковской области: смотрите видео

Также пилоты ликвидировали замаскированный танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. Завершающим ударом стало уничтожение вражеской группы, которая готовила засаду.

Эти успехи стали возможными благодаря мастерству и оперативности пилотов подразделения "FATUM". Враг понес значительные потери живой силы и логистики на Харьковском направлении.

Напомним, украинские разведчики эффективно применяют антидроны для ликвидации российских беспилотников на передовой. Эти системы создают бесполетную зону, уничтожая вражеские разведывательные и ударные дроны.