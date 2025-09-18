В результате диверсии в Запорожской области погибли 18 офицеров оперативного штаба 35-й общевойсковой армии. Причиной их гибели стал пожар.

Неизвестные господа подожгли сухую траву рядом с блиндажами командного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Проект "Хочу жить".

Что известно о диверсии в Запорожской области?

В районе населенного пункта Воскресенка 30 августа произошла диверсия. Неизвестные подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии России. Огонь быстро распространился и перекинулся на блиндажи командного пункта. Из-за задымления и угарного газа оперативный штаб не смог спастись. Погибло 18 офицеров.

Среди погибших:

1. Заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА РФ, полковник Махотин Илья Константинович 25.02.1980 года рождения;

2. Заместитель начальника отдела – начальник отделения общего оперативного планирования штаба 35-й ОА, подполковник Шигабутдинов Руслан Гильманович, 25.10.1990;

3. Начальник отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Пашабеков Дмитрий Александрович, 19.07.1977;

4. Старший офицер по математическому моделированию оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989;

5. Офицер отделения планирования огневого и ядерного поражения оперативного отдела штаба 35-й ОА, майор Сулицкий Владимир Иванович, 20.02.1988;

6. Начальник топографической службы штаба 35-й ОА, майор Силин Андрей Валерьевич, 20.02.1988;

7. Начальник отделения технической защиты информации службы защиты государственной тайны штаба 54-й бригады управления, майор Нитаев Александр Владимирович, 25.12.1984;

8. Заместитель начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, майор Кольцов Алексей Вячеславович, 28.02.1988;

9. Офицер оперативного отделения отдела инженерных войск 35-й ОА, капитан Дмуха Александр Владимирович, 20.02.1979;

10. Офицер службы радиоэлектронной борьбы штаба 35-й ОА, капитан Панин Владислав Владимирович, 23.01.1996;

11. Офицер отдела противовоздушной обороны штаба 35-й ОА, капитан Богданов Андрей Юрьевич, 20.02.1988;

12. Офицер отделения разведки штаба отдела ракетных войск и артиллерии 35-й ОА, старший лейтенант Сивухин Илья Константинович, 07.05.1998;

13. Начальник радиогруппы 714-го КРЦ 35-й ОА, лейтенант Яковец Вадим Станиславович, 07.05.1984.

Тела еще 5 человек не смогли эвакуировать:

1. Заместитель начальника разведки – Начальник отделения Разведывательного отдела штаба 35-й ОА, подполковник Конойко Сергей Владимирович, 30.06.1978;

2. Помощник оперативного дежурного тер. Центра управления штаба 35-й ОА, майор Филимонихин Владимир Вячеславович, 25.04.1984;

3. Старший офицер оперативного отделения инженерных войск штаба 35-й ОА, старший лейтенант Хорин Алексей Сергеевич, 28.10.1993;

4. Начальник группы сбора и обработки информации 714-го КРЦ, капитан Пономарев Семен Андреевич, 14.08.1997;

5. Оператор расчета БПЛА "Орлан-10" роты БПЛА 64-й ОМСБр, Фокин Юрий Анатольевич, 06.02.1990.

