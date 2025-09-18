Внаслідок диверсії у Запорізькій області загинули 18 офіцерів оперативного штабу 35-ї загальновійськової армії. Причиною їх загибелі стала пожежа.

Невідомі добродії підпалили суху траву поряд з бліндажами командного пункту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Проєкт "Хочу жить".

Що відомо про диверсію у Запорізькій області?

В районі населеного пункту Воскресенка 30 серпня сталася диверсія. Невідомі підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії Росії. Вогонь швидко поширився на перекинувся на бліндажі командного пункту. Через задимлення та чадний газ оператичний штаб не зміг урятуватися. Загинуло 18 офіцерів.

Серед загиблих:

1. Заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії 35-ї ОА РФ, полковник Махотін Ілля Костянтинович 25.02.1980 року народження;

2. Заступник начальника відділу – начальник відділення загального оперативного планування штабу 35-ї ОА, підполковник Шигабутдінов Руслан Гільманович, 25.10.1990;

3. Начальник відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу штабу 35-ї ОА, підполковник Пашабеков Дмитро Олександрович, 19.07.1977;

4. Старший офіцер з математичного моделювання оперативного відділу штабу 35-ї ОА, майор Сетдаров Рустам Атаджанович, 02.12.1989;

5. Офіцер відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу штабу 35-ї ОА, майор Сулицький Володимир Іванович, 20.02.1988;

6. Начальник топографічної служби штабу 35-ї ОА, майор Сілін Андрій Валерійович, 20.02.1988;

7. Начальник відділення технічного захисту інформації служби захисту державної таємниці штабу 54-ї бригади управління, майор Нітаєв Олександр Володимирович, 25.12.1984;

8. Заступник начальника служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї ОА, майор Кольцов Олексій В'ячеславович, 28.02.1988;

9. Офіцер оперативного відділення відділу інженерних військ 35-ї ОА, капітан Дмуха Олександр Володимирович, 20.02.1979;

10. Офіцер служби радіоелектронної боротьби штабу 35-ї ОА, капітан Панін Владислав Володимирович, 23.01.1996;

11. Офіцер відділу протиповітряної оборони штабу 35-ї ОА, капітан Богданов Андрій Юрійович, 20.02.1988;

12. Офіцер відділення розвідки штабу відділу ракетних військ та артилерії 35-ї ОА, старший лейтенант Сівухін Ілля Костянтинович, 07.05.1998;

13. Начальник радіогрупи 714-го КРЦ 35-ї ОА, лейтенант Яковець Вадим Станіславович, 07.05.1984.

Тіла ще 5 людей не змогли евакуювати:

1. Заступник начальника розвідки – Начальник відділення Розвідувального відділу штабу 35-ї ОА, підполковник Конойко Сергій Володимирович, 30.06.1978;

2. Помічник оперативного чергового тер. Центру управління штабу 35-ї ОА, майор Філімонихін Володимир В'ячеславович, 25.04.1984;

3. Старший офіцер оперативного відділення інженерних військ штабу 35-ї ОА, старший лейтенант Хорін Олексій Сергійович, 28.10.1993;

4. Начальник групи збору та обробки інформації 714-го КРЦ, капітан Пономарьов Семен Андрійович, 14.08.1997;

5. Оператор розрахунку БПЛА "Орлан-10" роти БПЛА 64-й ОМСБр, Фокін Юрій Анатолійович, 06.02.1990.

