Потеряла сознание еще накануне: прокуратура расследует смерть Моториной в СИЗО
Источник:Полтавская областная прокуратура
Вечером 29 ноября умерла в СИЗО Вероника Моторина – осужденная за убийство инструктора тира. Обстоятельства смерти 19-летней девушки будут расследованы Полтавской областной прокуратурой.
Моторина умерла в медицинской части "Полтавского учреждения исполнения наказаний (№ 23)", под стражей она находилась до того, как ее приговор вступит в законную силу. Прокуроры начали досудебное расследование.
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Девушка потеряла сознание накануне
Вечером 29 ноября Моторина упала в обморок. Помощь ей сначала оказывали работники учреждения, которые сразу вызвали скорую. Реанимационные мероприятия врачей тоже не помогли.
По факту смерти осужденной возбуждено уголовное производство. Теперь дело квалифицировали как умышленное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей.
По делу проведут необходимые экспертизы
Пока что по делу назначили судебно-медицинские экспертизы. В прокуратуре надеются, что они установят точную причину смерти. Также следователи будут выяснять, компетентно ли действовали работники учреждения.
Напомним, что ранее в полиции Полтавщины сообщили, что причиной смерти Моториной стал приступ эпилепсии. СМИ писали, что девушка почти весь день ничего не ела и только пила кофе и курила.
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Коротко о деле Вероники Моториной
- В феврале 2020 года Моторина застрелила в тире инструктора.
- СМИ сообщали, что девушка раньше делилась желанием кого-то убить.
- На суде девушка просила прощения у родных убитого.
- Впоследствии она пыталась покончить с собой в СИЗО.