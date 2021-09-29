Моторина хотела перерезать себе вены по дороге в тюрьму
После оглашения приговора Моторина попрощалась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд ее поддержать. Конвой отвел ее и посадил в спецавтомобиль.
Важно 19-летнюю Моторину признали виновной в убийстве инструктора Полтавского тира: какой приговор
По дороге в следственный изолятор девушка совершила попытку суицида. Она достала лезвие от бритвы и порезала руки. После того осужденную госпитализировали.
Девушку приговорили к 15 годам тюрьмы
28 сентября коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы признала Веронику Моторину виновной в убийстве. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы. Перед тем девушке дали последнее слово. Она попросила прощения у жены убитого Сергея Смольянинова.
Моторина признала свою вину и пояснила, что совершила преступление случайно. Мол, парень довел ее до депрессии. "Я просто хотела умереть, а получилось так, что, сама того не желая унесла жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда в моей душе и на моей совести", – подчеркнула девушка.
Что известно об убийстве в тире Полтавы
- В феврале 2020 года Моторина смертельно ранила 64-летнего работника полтавского тира Игоря Смолянинова.
- Девушка пошла в тир, чтобы "снять стресс" после ссоры со своим парнем.
- Моторина сначала стреляла из пистолета Glock, потом из автомата АК-74, а потом взяла в руки пистолет Марголина. Именно из него она и убила Смольянинова. Нападавшую остановил другой инструктор.
- Кстати, местные СМИ также писали, что девушка делилась своим желанием "кого-то убить" и хотела поехать воевать на Восток Украины.